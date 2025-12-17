Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Азербайджан участвует в конференции по снижению рисков стихийных бедствий в Токио

    Внешняя политика
    • 17 декабря, 2025
    • 09:31
    Азербайджан участвует в конференции по снижению рисков стихийных бедствий в Токио

    Азербайджан участвует в Азиатской конференции по снижению рисков стихийных бедствий (ACDR2025) в Токио.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице посольства Азербайджана в Японии.

    "17 декабря 2025 года в Токио официально началась Азиатская конференция по снижению рисков стихийных бедствий. Азербайджанскую делегацию возглавляет начальник Главного управления организации гражданской обороны генерал-майор Ниязи Заманов", - говорится в публикации.

    Напомним, что в Токио 17-19 декабря проходит Азиатская конференция по снижению рисков стихийных бедствий (ACDR2025). Тема конференции "Совместное создание устойчивости: на пути к устойчивому обществу, готовому к мега-катастрофам".

    Токио Ниязи Заманов ACDR2025 стихийные бедствия конференция
