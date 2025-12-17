Азербайджан участвует в конференции по снижению рисков стихийных бедствий в Токио

Азербайджан участвует в Азиатской конференции по снижению рисков стихийных бедствий (ACDR2025) в Токио.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице посольства Азербайджана в Японии.

"17 декабря 2025 года в Токио официально началась Азиатская конференция по снижению рисков стихийных бедствий. Азербайджанскую делегацию возглавляет начальник Главного управления организации гражданской обороны генерал-майор Ниязи Заманов", - говорится в публикации.

Напомним, что в Токио 17-19 декабря проходит Азиатская конференция по снижению рисков стихийных бедствий (ACDR2025). Тема конференции "Совместное создание устойчивости: на пути к устойчивому обществу, готовому к мега-катастрофам".