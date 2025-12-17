Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII tura yekun vurulacaq
Komanda
- 17 dekabr, 2025
- 09:14
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında bu gün VII tura yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, saat 16:00-da "Murov Az Terminal" "Neftçi" ilə qarşılaşacaq.
"Xilasedici" – "Ordu" görüşü isə saat 18:00-da start götürəcək.
Hər iki oyun Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçiriləcək.
Son xəbərlər
09:26
Almatı–Astana reysi ilə uçan təyyarə salondakı tüstülənmə səbəbindən hava limanına geri dönübRegion
09:20
"Arpaçay" kanallarının yenidən qurulmasına 46 milyon manat xərclənəcəkİnfrastruktur
09:14
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII tura yekun vurulacaqKomanda
09:09
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.12.2025)Maliyyə
09:00
Azərbaycan Basketbol Liqasında təxirə salınmış oyun keçiriləcəkKomanda
08:59
Türkiyədə FETÖ-yə qarşı əməliyyat keçirilib, 160 şübhəli saxlanılıbRegion
08:54
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.12.2025)Maliyyə
08:53
"Comex" birjasında gümüşün qiyməti tarixi maksimumu yeniləyibMaliyyə
08:36