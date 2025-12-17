Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII tura yekun vurulacaq

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Komanda
    • 17 dekabr, 2025
    • 09:14
    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında bu gün VII tura yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, saat 16:00-da "Murov Az Terminal" "Neftçi" ilə qarşılaşacaq.

    "Xilasedici" – "Ordu" görüşü isə saat 18:00-da start götürəcək.

    Hər iki oyun Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçiriləcək.

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası "Murov Az Terminal" "Ordu" klubu Fövqəladə Hallar Nazirliyi

