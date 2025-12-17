WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Sabah Culfada üç saat işıq olmayacaq

    Energetika
    • 17 dekabr, 2025
    • 17:28
    Sabah Culfada üç saat işıq olmayacaq

    Sabah Culfa şəhərində elektrik enerjisinin verilişində üç saatlıq fasilə olacaq.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Culfa 132/110/35/10 kV-luq yarımstansiyadan qidalanan 6 №-li (Neftibaza–FHN) və 7 №-li (Şəhər) hava xətlərində təmir işlərinin aparılması və yeni yarımstansiyaya qoşulması ilə əlaqədar dekabrın 18-də saat 10:00-dan 13:00-dək Culfa şəhərində elektrik enerjisinin verilişi müvəqqəti dayandırılacaq.

    Təmir işləri başa çatdıqdan sonra elektrik təchizatı bərpa ediləcək.

    Culfa elektrik enerjisi fasilə

    Son xəbərlər

    17:36

    Şahin Diniyev: "Sabah" - "Qarabağ" matçının bol qollu keçəcəyini düşünürəm"

    Futbol
    17:32

    "Qazprom" 2031-ci ilə qədər Ermənistanın qaz infrastrukturuna 394 milyon dollar sərmayə qoyacaq

    Energetika
    17:31
    Foto

    Azərbaycan İstanbulda Beynəlxalq Kitab Sərgisində təmsil olunur

    Ədəbiyyat
    17:31

    "Azəristiliktəchizat": Serbiyanın mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi ilə bağlı nümunəsi Azərbaycan üçün işlək model ola bilər

    Energetika
    17:28

    Sabah Culfada üç saat işıq olmayacaq

    Energetika
    17:25

    Aİ-nin anti-Azərbaycan isterikası: ikili standartlar bölgədə sülhə qarşı - ŞƏRH

    Analitika
    17:24

    Ermənistan və Rusiya arasında bir sıra ikitərəfli sənədlər imzalanıb

    Region
    17:21

    "Mossad": İran İsraili məhv etmək istəyindən imtina etməyib

    Digər ölkələr
    17:15

    Lüksemburq Ukraynanın enerji sisteminin bərpasına 10 milyon avro ayırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti