Sabah Culfada üç saat işıq olmayacaq
Energetika
- 17 dekabr, 2025
- 17:28
Sabah Culfa şəhərində elektrik enerjisinin verilişində üç saatlıq fasilə olacaq.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Culfa 132/110/35/10 kV-luq yarımstansiyadan qidalanan 6 №-li (Neftibaza–FHN) və 7 №-li (Şəhər) hava xətlərində təmir işlərinin aparılması və yeni yarımstansiyaya qoşulması ilə əlaqədar dekabrın 18-də saat 10:00-dan 13:00-dək Culfa şəhərində elektrik enerjisinin verilişi müvəqqəti dayandırılacaq.
Təmir işləri başa çatdıqdan sonra elektrik təchizatı bərpa ediləcək.
