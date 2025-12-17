WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Nazir: Hazırda 15 özəl şirkət müdafiə sənayesi sahəsində lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir

    Hərbi
    • 17 dekabr, 2025
    • 20:07
    Nazir: Hazırda 15 özəl şirkət müdafiə sənayesi sahəsində lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir

    Hazırda 15 özəl şirkət müdafiə sənayesi sahəsində lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu müdafiə sənayesi naziri Vüqar Mustafayev Müdafiə Sənayesi Nazirliyi işçilərinin peşə bayramı və nazirliyin yaradılmasının 20 illik yubileyi ilə əlaqədar tədbirdə deyib.

    Nazir özəl sektorun roluna xüsusi diqqət yetirərək, bu şirkətlərin dron texnologiyaları, süni intellekt, elektronika, radio-elektron mübarizə, raket sistemləri və digər yüksək texnoloji istiqamətlər üzrə istehsal və tədqiqatlar apardıqlarını diqqətə çatdırıb.

    O, artıq bir sıra özəl şirkətlərin məhsullarının dövlət sifarişi çərçivəsində Silahlı Qüvvələrə təhvil verildiyini də vurğulayıb.

    V.Mustafayev çıxışında kadr potensialının inkişafı və innovasiya fəaliyyətinin də prioritet istiqamətlərdən olduğunu bildirərək, intensiv təlim proqramları, ali təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq və xaricdə təhsil imkanları hesabına müdafiə sənayesi üçün ixtisaslı kadr ehtiyatının formalaşdırılması istiqamətində əməli işlər görüldüyünü diqqətə çatdırıb.

    Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Vüqar Mustafayev özəl şirkətlər
    Министр: В Азербайджане 15 частных компаний работают в сфере оборонпрома

    Son xəbərlər

    20:44

    TÜİB sədri: Qarabağda tekstil sahəsində 10 minə yaxın insanı işlə təmin edəcək layihəmiz var

    Qarabağ
    20:26
    Foto

    Hərbi Hava Qüvvələrinin xidməti-döyüş fəaliyyəti yoxlanılıb

    Hərbi
    20:20

    "İnter Mayami" Luis Suaresin müqaviləsinin müddətini uzadıb

    Futbol
    20:10

    KİV: Zelenski Avropa İttifaqı liderlərinin sammitində iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    20:07

    Nazir: Hazırda 15 özəl şirkət müdafiə sənayesi sahəsində lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir

    Hərbi
    19:59

    Vüqar Mustafayev: Müdafiə sənayesi müəssisələrində genişmiqyaslı modernizasiya işləri aparılır

    Hərbi
    19:48
    Foto

    Babək və Şahbuzda idman qurğuları istifadəyə verilib

    Fərdi
    19:43

    İsrail qüvvələri yenidən Suriya ərazisinə daxil olub

    Digər ölkələr
    19:39
    Foto

    Dövlət katibinin müavini: ABŞ administrasiyası TDT regionu ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsinə əhəmiyyət verir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti