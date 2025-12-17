Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında VII turun oyunu yarıda dayandırılıb
Komanda
- 17 dekabr, 2025
- 23:27
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII turun oyunu yarıda dayandırılıb.
"Report"un məlumatına görə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçirilən "Xilasedici" – "Ordu" matçı supervayzerin qərarı ilə yarıda saxlanılıb.
Qarşılaşma ilə bağlı Azərbaycan Voleybol Federasiyası tərəfindən müvafiq qərar qəbul ediləcək və açıqlanacaq.
Günün ilk görüşündə isə "Neftçi" "Murov Az Terminal"a 3:2 hesabı ilə qalib gəlib.
