    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında VII turun oyunu yarıda dayandırılıb

    Komanda
    • 17 dekabr, 2025
    • 23:27
    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında VII turun oyunu yarıda dayandırılıb

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII turun oyunu yarıda dayandırılıb.

    "Report"un məlumatına görə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçirilən "Xilasedici" – "Ordu" matçı supervayzerin qərarı ilə yarıda saxlanılıb.

    Qarşılaşma ilə bağlı Azərbaycan Voleybol Federasiyası tərəfindən müvafiq qərar qəbul ediləcək və açıqlanacaq.

    Günün ilk görüşündə isə "Neftçi" "Murov Az Terminal"a 3:2 hesabı ilə qalib gəlib.

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası "Xilasedici" – "Ordu"

