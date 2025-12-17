Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Министр: В Азербайджане 15 частных компаний работают в сфере оборонпрома

    Армия
    • 17 декабря, 2025
    • 20:22
    В настоящее время в Азербайджане 15 частных лицензированных компаний осуществляют деятельность в сфере оборонной промышленности.

    Как сообщает Report, об этом сказал министр оборонной промышленности Вугар Мустафаев на мероприятии, посвященном профессиональному празднику работников Министерства оборонной промышленности и 20-летнему юбилею создания министерства.

    По его словам, эти компании производят электронику, средства радиоэлектронной борьбы, ракетные системы и другую высокотехнологичную продукцию, а также проводят исследования в области искусственного интеллекта.

    Мустафаев также подчеркнул, что продукция ряда частных компаний уже передана вооруженным силам в рамках государственного заказа.

    Он добавил, что развитие кадрового потенциала и инновационная деятельность также являются приоритетными направлениями ведомства. Министр подчеркнул, что проводятся активные работы по формированию квалифицированного кадрового резерва для оборонной промышленности посредством обучающих программ, сотрудничества с высшими учебными заведениями в стране и за рубежом.

