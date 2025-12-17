WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    İsrail qüvvələri yenidən Suriya ərazisinə daxil olub

    Digər ölkələr
    • 17 dekabr, 2025
    • 19:43
    İsrail qüvvələri yenidən Suriya ərazisinə daxil olub

    İsrail ordusu Suriyanın Əl-Kunaytra vilayətinin kənd təsərrüfatı bölgəsində yerləşən bir neçə kəndə yenidən daxil olub.

    "Report" bu barədə SANA agentliyinə istinadən xəbər verir.

    İsrail hərbçilərinin dörd nəqliyyat vasitəsindən ibarət korteji dağıdılmış Əl-Kunaytra şəhərinə daxil olub. Sonra onlar "Əlam dairəsi"ndə müvəqqəti nəzarət-buraxılış məntəqəsi quraraq Şərqi Samdaniya kəndinə doğru hərəkət ediblər və vilayətin şimalındakı Tal-Krum-Caba bölgəsinə çatıb.

    Agentliyin məlumatına görə, bundan əvvəl də İsrail qüvvələri vilayətin cənubundakı bir sıra kənd və şəhərlərə daxil olublar.

    İsrail Suriya Hücum
