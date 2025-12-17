Израильские силы вновь вторглись на территорию Сирии

В среду израильские военные вновь вторглись в несколько деревень в сельской местности сирийской провинции Эль-Кунейтра.

Как передает Report со ссылкой на агентство SANA, кортеж из четырех транспортных средств с израильскими въехал в разрушенный город Эль-Кунейтра.

Отмечается, что затем силы ЦАХАЛ установили временный контрольно-пропускной пункт на "кольце Алам", а потом направились в сторону деревни Восточная Самдания и достигла Таль-Крум-Джаба в северной части Эль-Кунейтры.

Ранее, по данным агентства, они также вторглись в несколько деревень и городов на юге провинции.