    Израильские силы вновь вторглись на территорию Сирии

    Другие страны
    • 17 декабря, 2025
    • 19:33
    Израильские силы вновь вторглись на территорию Сирии

    В среду израильские военные вновь вторглись в несколько деревень в сельской местности сирийской провинции Эль-Кунейтра.

    Как передает Report со ссылкой на агентство SANA, кортеж из четырех транспортных средств с израильскими въехал в разрушенный город Эль-Кунейтра.

    Отмечается, что затем силы ЦАХАЛ установили временный контрольно-пропускной пункт на "кольце Алам", а потом направились в сторону деревни Восточная Самдания и достигла Таль-Крум-Джаба в северной части Эль-Кунейтры.

    Ранее, по данным агентства, они также вторглись в несколько деревень и городов на юге провинции.

    İsrail qüvvələri yenidən Suriya ərazisinə daxil olub

