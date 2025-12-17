Израильские силы вновь вторглись на территорию Сирии
Другие страны
- 17 декабря, 2025
- 19:33
В среду израильские военные вновь вторглись в несколько деревень в сельской местности сирийской провинции Эль-Кунейтра.
Как передает Report со ссылкой на агентство SANA, кортеж из четырех транспортных средств с израильскими въехал в разрушенный город Эль-Кунейтра.
Отмечается, что затем силы ЦАХАЛ установили временный контрольно-пропускной пункт на "кольце Алам", а потом направились в сторону деревни Восточная Самдания и достигла Таль-Крум-Джаба в северной части Эль-Кунейтры.
Ранее, по данным агентства, они также вторглись в несколько деревень и городов на юге провинции.
