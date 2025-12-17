WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    "Sumqayıt"ın qış hazırlıq planı və yoxlama oyunlarında qarşılaşacağı rəqiblər müəyyənləşib

    Futbol
    • 17 dekabr, 2025
    • 20:51
    Sumqayıtın qış hazırlıq planı və yoxlama oyunlarında qarşılaşacağı rəqiblər müəyyənləşib

    "Sumqayıt" komandasının qış hazırlıq planları bəlli olub.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, Saşa İliçin yetirmələri Misli Premyer Liqasında dekabrın 22-də baş tutacaq "Sabah"la oyundan sonra istirahətə buraxılacaq.

    Kollektiv 2026-cı il, yanvarın 3-də Türkiyənin Antalya şəhərinə yollanacaq.

    Həmin tarixdən ayın 17-dək Lara bölgəsində yerləşən "Limak" otelində məskunlaşacaq "gənclik şəhəri" təmsilçisi bu müddət ərzində 3 yoxlama oyununda qüvvəsini sınayacaq.

    Komanda 9, 12 və 16 yanvar tarixlərində müvafiq olaraq Macarıstanın "Paksi", Serbiyanın "OFK Belqrad" və Xorvatiyanın "Osiyek" klubu ilə yoxlama oyunları keçirəcək.

    "Sumqayıt" klubu qış hazırlıq planı Premyer Liqa Futbol

