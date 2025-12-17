"Sumqayıt"ın qış hazırlıq planı və yoxlama oyunlarında qarşılaşacağı rəqiblər müəyyənləşib
Futbol
- 17 dekabr, 2025
- 20:51
"Sumqayıt" komandasının qış hazırlıq planları bəlli olub.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, Saşa İliçin yetirmələri Misli Premyer Liqasında dekabrın 22-də baş tutacaq "Sabah"la oyundan sonra istirahətə buraxılacaq.
Kollektiv 2026-cı il, yanvarın 3-də Türkiyənin Antalya şəhərinə yollanacaq.
Həmin tarixdən ayın 17-dək Lara bölgəsində yerləşən "Limak" otelində məskunlaşacaq "gənclik şəhəri" təmsilçisi bu müddət ərzində 3 yoxlama oyununda qüvvəsini sınayacaq.
Komanda 9, 12 və 16 yanvar tarixlərində müvafiq olaraq Macarıstanın "Paksi", Serbiyanın "OFK Belqrad" və Xorvatiyanın "Osiyek" klubu ilə yoxlama oyunları keçirəcək.
Son xəbərlər
21:26
Neymar karyerasını başqa komandada davam etdirə bilərFutbol
21:12
Orban: Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin müsadirəsi Aİ sammitinin gündəliyindən çıxarılıbDigər ölkələr
20:51
"Sumqayıt"ın qış hazırlıq planı və yoxlama oyunlarında qarşılaşacağı rəqiblər müəyyənləşibFutbol
20:44
TÜİB sədri: Qarabağda tekstil sahəsində 10 minə yaxın insanı işlə təmin edəcək layihəmiz varQarabağ
20:26
Foto
Hərbi Hava Qüvvələrinin xidməti-döyüş fəaliyyəti yoxlanılıbHərbi
20:20
"İnter Mayami" Luis Suaresin müqaviləsinin müddətini uzadıbFutbol
20:10
KİV: Zelenski Avropa İttifaqı liderlərinin sammitində iştirak edəcəkDigər ölkələr
20:07
Nazir: Hazırda 15 özəl şirkət müdafiə sənayesi sahəsində lisenziya əsasında fəaliyyət göstərirHərbi
19:59