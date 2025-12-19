İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Fermerlər Makronun iqamətgahı qarşısında etiraz aksiyası keçirirlər

    Digər ölkələr
    • 19 dekabr, 2025
    • 14:18
    Fermerlər Makronun iqamətgahı qarşısında etiraz aksiyası keçirirlər

    Fransada fermerlər ölkənin şimalındakı Le-Tuke kommunasında Prezident Emmanuel Makronun iqamətgahı qarşısında genişmiqyaslı etiraz aksiyası təşkil ediblər.

    "Report" BFMTV telekanalına istinadən xəbər verir ki, fermerlərə məxsus təxminən 30 traktor prezidentin ötən yay aldığı yeni malikanəsinin yaxınlığındakı sahil boyunca düzülüb.

    Fermerlər hökumətin kənd təsərrüfatı siyasətindən və Avropa İttifaqı ilə Cənubi Amerika Ümumi Bazarı (MERCOSUR) ölkələri arasında planlaşdırılan ticarət sazişindən narazıdırlar.

    "Fermerlər etiraz etmək üçün bu gün Makronun evi qarşısında toplaşıblar. Prezident bu məsələdə böyük qətiyyətsizlik göstərib", - Le-Tuke kommunasının meri Daniel Faskel MERCOSUR ətrafındakı vəziyyəti şərh edərkən bildirib.

    Faskel vurğulayıb ki, MERCOSUR ilə planlaşdırılan saziş regionun kənd təsərrüfatı istehsalçılarına ciddi zərbə vura bilər.

    Fransa fermerlər Etiraz aksiyası
    Во Франции фермеры вышли на акцию протеста к резиденции Макрона

