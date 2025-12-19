Во Франции фермеры вышли на акцию протеста к резиденции Макрона

Французские фермеры, возмущенные сельскохозяйственной политикой правительства и планируемым торговым соглашением между Европейским союзом и странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR), организовали масштабную акцию протеста у личной резиденции президента Эмманюэля Макрона в прибрежной коммуне Ле-Туке на севере Франции.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал BFMTV, около тридцати сельскохозяйственных тракторов выстроились вдоль набережной возле нового особняка президента, приобретенного им минувшим летом. Хотя некоторые протестующие прибыли с заполненными прицепами, они проявили сдержанность и не стали высыпать их содержимое на улицы, как это нередко происходит во время подобных демонстраций.

"Фермеры собрались сегодня у дома Макрона, чтобы выразить протест, чтобы сказать ему, что они не понимают позицию Франции. Президент проявил большую нерешительность по данному вопросу", - сказал мэр коммуны Ле-Туке Даниэль Фаскель, комментируя ситуацию вокруг MERCOSUR.

Фаскель подчеркнул, что планируемое соглашение с MERCOSUR может нанести серьезный удар по сельхозпроизводителям региона, которые "сейчас не чувствуют себя достаточно защищенными перед лицом этого соглашения".

Отметим, что саммит Европейского союза отложил в четверг заключение соглашения о свободной торговле сMERCOSUR. По мнению главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз одобрит это торговое соглашение в январе следующего года.

Переговоры ЕС с MERCOSUR продолжаются уже 25 лет. В случае ратификации соглашения оно охватит рынок с населением 780 млн человек, на который приходится около четверти мирового ВВП.