    Anar Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edib

    Sosial müdafiə
    • 19 dekabr, 2025
    • 14:02
    Anar Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edib

    Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev Kürdəmir rayonunda Kürdəmir və Hacıqabul rayonlarının sakinlərini qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, qəbul zamanı vətəndaşlar məşğulluq, əlillik, mənzil təminatı, reabilitasiya, ünvanlı sosial yardım və s. məsələlərlə bağlı müraciət ediblər.

    Müraciət edənlər sırasında şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə iştirakçıları da olub.

    Hər bir müraciət fərdi qaydada araşdırılıb və nəticəsinə uyğun tədbirlər görülüb.

    Sorğu xarakterli müraciətlərlə bağlı qanunvericiliyə uyğun izahatlar verilib. Vətəndaşlar müraciətləri əsasında aktiv məşğulluq proqramlarına, habelə özünüməşğulluq proqramına cəlb edilmələri üçün qeydiyyata alınıblar.

