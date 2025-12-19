Anar Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edib
Sosial müdafiə
- 19 dekabr, 2025
- 14:02
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev Kürdəmir rayonunda Kürdəmir və Hacıqabul rayonlarının sakinlərini qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, qəbul zamanı vətəndaşlar məşğulluq, əlillik, mənzil təminatı, reabilitasiya, ünvanlı sosial yardım və s. məsələlərlə bağlı müraciət ediblər.
Müraciət edənlər sırasında şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə iştirakçıları da olub.
Hər bir müraciət fərdi qaydada araşdırılıb və nəticəsinə uyğun tədbirlər görülüb.
Sorğu xarakterli müraciətlərlə bağlı qanunvericiliyə uyğun izahatlar verilib. Vətəndaşlar müraciətləri əsasında aktiv məşğulluq proqramlarına, habelə özünüməşğulluq proqramına cəlb edilmələri üçün qeydiyyata alınıblar.
Son xəbərlər
14:55
Qazaxıstan Xəzərin qorunması ilə bağlı dövlətlərarası proqrama start veribEkologiya
14:53
Azərbaycan millisinin voleybolçusu: "Avropa Liqasında bütün rəqiblərimiz güclüdür"Komanda
14:49
Natiq Əliyev: Zərdabinin İçərişəhərdəki abidəsinin yerini dəyişdirmək düzgün deyilİncəsənət
14:49
Rusiya və Ukrayna arasında hərbçilərin meyitlərinin mübadiləsi olubDigər ölkələr
14:43
Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi təqsirləndirilən şəxslərin son söz çıxışları ilə davam etdirilirDaxili siyasət
14:40
Milli Məclis Avropa Parlamentinin qətnaməsi ilə bağlı bəyanat qəbul edib - YENİLƏNİB-2 - TAM MƏTNXarici siyasət
14:37
"Emirates" Dubay və Şarcada onlarla uçuşu ləğv edibDigər ölkələr
14:35
Azərbaycan klubunun rəsmiləri 4 oyunluq diskvalifikasiya olunubFutbol
14:32