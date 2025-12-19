Azərbaycan klubuna texniki məğlubiyyət verilib
Futbol
- 19 dekabr, 2025
- 14:00
Azərbaycan II Liqasında çıxış edən "Sheki City" klubu texniki məğlubiyyətlə cəzalandırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.
Bölgə təmsilçisinə XIII turda "Qaradağ Lökbatan"la matça çıxmadığı üçün 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib. Bununla yanaşı, klub 1000 manat cərimələnib.
Qeyd edək ki, "Sheki City" Azərbaycan II Liqasında 13 oyundan sonra 25 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb.
