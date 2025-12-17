WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Vüqar Mustafayev: Müdafiə sənayesi müəssisələrində genişmiqyaslı modernizasiya işləri aparılır

    Hərbi
    • 17 dekabr, 2025
    • 19:59
    Vüqar Mustafayev: Müdafiə sənayesi müəssisələrində genişmiqyaslı modernizasiya işləri aparılır

    Silahlı Qüvvələrin ehtiyaclarının operativ və keyfiyyətli təmin edilməsi məqsədilə müdafiə sənayesi müəssisələrində genişmiqyaslı modernizasiya işləri aparılır, istehsal sahələri yenilənir, rəqəmsallaşma və avtomatlaşdırma səviyyəsi artırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu müdafiə sənayesi naziri Vüqar Mustafayev Müdafiə Sənayesi Nazirliyi işçilərinin peşə bayramı və nazirliyin yaradılmasının 20 illik yubileyi ilə əlaqədar tədbirdə deyib.

    V.Mustafayev zavodların istehsal imkanlarının artırılması nəticəsində dövlət müdafiə sifarişlərinin vaxtında və keyfiyyətlə icrasının təmin edildiyini, eyni zamanda, ixrac potensialının genişləndirildiyini diqqətə çatdırıb.

    Vüqar Mustafayev Müdafiə Sənayesi Nazirliyi peşə bayramı

    Son xəbərlər

    20:07

    Nazir: Hazırda 15 özəl şirkət müdafiə sənayesi sahəsində lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir

    Hərbi
    19:59

    Vüqar Mustafayev: Müdafiə sənayesi müəssisələrində genişmiqyaslı modernizasiya işləri aparılır

    Hərbi
    19:48
    Foto

    Babək və Şahbuzda idman qurğuları istifadəyə verilib

    Fərdi
    19:43

    İsrail qüvvələri yenidən Suriya ərazisinə daxil olub

    Digər ölkələr
    19:39
    Foto

    Dövlət katibinin müavini: ABŞ administrasiyası TDT regionu ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsinə əhəmiyyət verir

    Digər ölkələr
    19:34
    Foto

    TDT Baş Katibi ABŞ-nin aparıcı təhlil mərkəzlərinin ekspertləri ilə fikir mübadiləsi aparıb

    Region
    19:30

    Ukrayna və Almaniya arasında dəyəri 1,2 milyard avrodan artıq olan razılaşma imzalanıb

    Digər ölkələr
    19:21

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" "Şəki" üzərində qələbə qazanıb

    Komanda
    19:20

    ÜST: Yeni qrip ştamı Avropada səhiyyə sisteminə ciddi təzyiq göstərir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti