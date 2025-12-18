Azər Həşimov "Karvan-Yevlax"dan AFFA-ya şikayət edib
- 18 dekabr, 2025
- 17:25
Azər Həşimov "Karvan-Yevlax"dan AFFA Oyunçuların Statusu və Transferi Komitəsinə şikayət edib.
Bunu "Report"a açıqlamasında Yevlax təmsilçisindən kənarlaşdırılan baş məşqçinin vəkili Elcan Həsənli deyib.
O, mütəxəssisin hüquqlarının pozulduğunu söyləyib:
"Bir müddət gözləmə mövqeyi tutduq ki, klub tərəfindən Azər Həşimova kompensasiya ödənilsin və məsələ həllini tapsın. Lakin nəticə çıxmadı. Artıq AFFA Oyunçuların Statusu və Transferi Komitəsinə şikayət ünvanlanıb. Sona qədər mübarizəmiz davam edəcək. Bütün bunlar hüquqi işlərdir, məhkəmə prosesi uzun çəkə bilər. Sonda istəyimizə nail olacağımıza inanıram. Qərar bizi qane etməsə, AFFA Apellyasiya Arbitraj Tribunalına üz tutacağıq".
Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl "Karvan-Yevlax" baş məşqçi Azər Həşimovun müqaviləsinə birtərəfli xitam verib.