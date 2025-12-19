İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Naxçıvanın ixracı 32 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    • 19 dekabr, 2025
    • 12:35
    Naxçıvanın ixracı 32 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar–noyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasından ixrac olunan məhsulların dəyəri 12,8 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 31,6 % çoxdur.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, 11 ay ərzində bölgədən tütün məhsulları, vafli və vafli məmulatları, sement, daş və daş məmulatları, elektrik enerjisi, mineral su, günəbaxan tumu, şokolad və digər kakao məhsulları, aromatlaşdırılmış içkilər, şəkər və şəkərdən hazırlanan qənnadı məmulatları, energetik içkilər, üzüm, spirtli içkilər, meyvə şirələri, ərik qurusu və buğda kəpəyi Gürcüstan, Rusiya, İran, Yəmən, Türkiyə, Tacikistan, ABŞ, İraq, BƏƏ, Suriya, Çin, Qırğızıstan, Fələstin və Ukraynaya ixrac edilib.

    Hesabat dövründə yerli iş adamları 7-si ölkədə, 8-i isə xaricdə olmaqla, ümumilikdə 15 tədbir və sərgidə iştirak ediblər.

    Sahibkarlar kənd təsərrüfatı, qida sənayesi, tikinti materialları və digər sahələr üzrə istehsal etdikləri məhsulları "InterFood Azerbaijan", "Rebuild Karabakh 2025", "ISM Middle East 2025", "Anuga 2025", "Food Expo Qazaqstan 2025" və digər nüfuzlu sərgilərdə nümayiş etdiriblər.

    Naxçıvan ixracın həcmi

    Son xəbərlər

    13:22

    TƏBİB rəhbəri: Tibb sahəsində korrupsiya hüquqpozmaları 24,2 % azalıb

    Sağlamlıq
    13:22

    Nursultan Nazarbayev Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:22

    Rusiyanın Baş naziri Azərbaycan liderinə təbrik məktubu ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    13:18

    "Azəriqaz": Kərkicahanda artıq 40 fərdi yaşayış evi qazlaşdırılıb

    Energetika
    13:17

    Azad olunan ərazilərdə göstərilən tibbi xidmətlərin statistikası açıqlanıb

    Sağlamlıq
    13:17

    Çin rəsmisi: ABŞ Pekinlə münasibətlərin qurulmasına daha obyektiv yanaşmalıdır

    Digər ölkələr
    13:17

    Ukrayna həmrəylik və praktiki dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    13:16

    Bolqarıstanda Şuşa parkı açılacaq

    Xarici siyasət
    13:15

    Volodimir Zelenski Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti