"Birlik" klubunun parakarateçiləri Azərbaycan çempionu olublar
Fərdi
- 19 dekabr, 2025
- 15:27
"Birlik" Karate Klubunun iki parakarateçisi Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Karate Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə gənclər və böyüklər arasında keçirilən Azərbaycan çempionatının qalibi olublar.
"Report" xəbər verir ki, K21 kateqoriyasında mübarizə aparan Ercan Aslan bütün rəqiblərini məğlub edərək qızıl medala sahib çıxıb.
Qadınlar arasında U-21 yaş kateqoriyasında isə Gülay Orucova (61 kq) yarışı qalib kimi başa vurub.
Hər iki idmançı Azərbaycan millisinin heyətinə seçilərək, qarşıdan gələn Avropa çempionatında iştirak hüququ əldə ediblər.
Qeyd edək ki, Ercan Aslanla Gülay Orucova Azərbaycan çempionatına məşqçi Sənan Cəfərovun rəhbərliyi altında hazırlaşıblar.
Son xəbərlər
15:31
Ukrayna ilk dəfə Aralıq dənizində Rusiyanın "kölgə donanması"nın tankerini vurubDigər
15:31
Foto
"AnewZ" Ruben Vardanyanın maliyyə fırıldaqları haqqında sənədli film hazırlayıbDaxili siyasət
15:31
Foto
Video
Bakıda CELT Tədris və İnkişaf Mərkəzinin yeni "Riyaziyyat" kitabı təqdim edilibBiznes
15:27
"Birlik" klubunun parakarateçiləri Azərbaycan çempionu olublarFərdi
15:10
Foto
Karen Avanesyanın məhkəməsində şahid ifadələri dinlənilibHadisə
15:07
Arayik Harutyunyan: Kəlbəcərdəki Tunel və Bəylik bağı hadisələri hərbi cinayətlərdirHadisə
15:03
Foto
Milli ənənələrdən qlobal bazarlaraBiznes
14:55
Qazaxıstan Xəzərin qorunması ilə bağlı dövlətlərarası proqrama start veribEkologiya
14:53