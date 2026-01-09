İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Aşağı Oratağ sakini: Bundan sonra əsas işimiz kəndimizi yenidən canlandırmaqdır

    Daxili siyasət
    • 09 yanvar, 2026
    • 12:49
    Aşağı Oratağ sakini: Bundan sonra əsas işimiz kəndimizi yenidən canlandırmaqdır

    Bundan sonra sakinlərin əsas işi kənddə həyatı yenidən canlandırmaqdır.

    Bunu "Report"un Qarabağ bürosuna açıqlamasında Ağdərənin Aşağı Oratağ kəndinə qayıdan sakin Vəsilə Aslanova deyib.

    O, doğma kəndə qayıdacaqlarına hər zaman inandıqlarını vurğulayıb:

    "Kəndimiz işğal olunduqdan sonra Bərdə rayonunda məskunlaşdıq, uzun müddət Şorəlli kəndindəki uşaq bağçasında yaşadıq. Həmişə kəndimizə qayıdacağımıza inandıq, bu günü gözlədik. Şükür, nəhayət arzumuz gerçəkləşdi. Bizə öz həyatları bahasına bu imkanı yaradan şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Bundan sonra əsas işimiz kəndimizdə həyatı yenidən canlandırmaqdır".

    şəhid Ağdərə rayonu Aşağı Oratağ Böyük Qayıdış

    Son xəbərlər

    13:23

    Xamenei ölkədəki etirazlarla bağlı çıxış edəcək

    Region
    13:21

    "Mançester Siti" Antuan Semenyonun transferini açıqlayıb

    Futbol
    13:07

    BMT: Bu il Azərbaycan iqtisadiyyatı 2,7 % artacaq

    Maliyyə
    13:05

    "Sabah" klubu fransalı futbolçunun transfer hüququna yiyələnib

    Futbol
    13:02

    Sabah Bakıya yağış, rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    13:00

    Çapar sakini: Kəndimizə geri dönəcəyimizə heç vaxt şübhə etmədik

    Daxili siyasət
    12:58

    Hesablama Palatasında yeni audit informasiya sistemi qurulur

    Maliyyə
    12:57

    Azərbaycan Çindən portağal alışını 267 dəfə artırıb

    ASK
    12:56
    Foto

    Rusiyanın Kiyevə hücumları nəticəsində Qətər səfirliyi zərər görüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti