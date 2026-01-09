İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Ötən il 10 ildən yuxarı təcrübəsi olan sürücülər 488 avtoqəza törədib

    Hadisə
    • 09 yanvar, 2026
    • 12:53
    Ötən il 10 ildən yuxarı təcrübəsi olan sürücülər 488 avtoqəza törədib

    Azərbaycanda 2025-ci il ərzində 10 ildən yuxarı təcrübəsi olan sürücülər 488 yol-nəqliyyat hadisəsi törədib.

    Bu barədə "Report"a Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, sürücünün həddindən artıq özünə güvənməsi sürətin düzgün seçilməməsinə, təhlükəsiz ara məsafəsinin saxlanılmamasına, riskli manevrlərə səbəb olur:

    "Bəzən sürücülər uzun illər sükan arxasında olmasına, tanış marşruta və ya avtomobilinin texniki imkanlarına güvənərək riskləri düzgün qiymətləndirmir".

    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yol-nəqliyyat hadisəsi
