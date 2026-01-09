В 2025 году водители с опытом вождения более 10 лет стали виновниками 488 ДТП
Происшествия
- 09 января, 2026
- 13:13
В Азербайджане в течение 2025 года водители с опытом вождения более 10 лет стали виновниками 488 дорожно-транспортных происшествий.
Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.
Отмечается, что чрезмерная самоуверенность водителя нередко становится причиной неправильного выбора скорости, несоблюдения безопасной дистанции и совершения рискованных маневров.
"Зачастую водители, полагаясь на многолетний опыт вождения, знакомый маршрут или технические возможности своего автомобиля, неправильно оценивают риски", - отметили в управлении.
