Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    В 2025 году водители с опытом вождения более 10 лет стали виновниками 488 ДТП

    Происшествия
    • 09 января, 2026
    • 13:13
    В 2025 году водители с опытом вождения более 10 лет стали виновниками 488 ДТП

    В Азербайджане в течение 2025 года водители с опытом вождения более 10 лет стали виновниками 488 дорожно-транспортных происшествий.

    Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

    Отмечается, что чрезмерная самоуверенность водителя нередко становится причиной неправильного выбора скорости, несоблюдения безопасной дистанции и совершения рискованных маневров.

    "Зачастую водители, полагаясь на многолетний опыт вождения, знакомый маршрут или технические возможности своего автомобиля, неправильно оценивают риски", - отметили в управлении.

    водители ДТП опыт вождения
    Ötən il 10 ildən yuxarı təcrübəsi olan sürücülər 488 avtoqəza törədib

    Последние новости

    13:22

    Счетная палата приступила к созданию Информсистемы государственного аудита

    Финансы
    13:18

    Хаменеи выступит с речью о протестах в Иране

    В регионе
    13:14

    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт на 8,5%

    Бизнес
    13:14

    Смерть пациентки после тонзиллэктомии в Габале: уголовное дело направлено в суд

    Происшествия
    13:13

    В 2025 году водители с опытом вождения более 10 лет стали виновниками 488 ДТП

    Происшествия
    13:05

    ООН прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане в 2026-2027гг

    Финансы
    13:01

    ООН: Экономика Азербайджана в 2026 году вырастет на 2,7%

    Финансы
    12:58

    Скончалась двукратная олимпийская чемпионка, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса

    Командные
    12:49
    Фото

    В 4 села Агдеринского района отправилась первая группа жителей

    Внутренняя политика
    Лента новостей