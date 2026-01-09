Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 9 %-ə yaxın artırıb
2025-ci ildə Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ixracının dəyəri 2024-cü illə müqayisədə 8,5 % artaraq 3,6 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
"Report" bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, o cümlədən son 1 ildə ölkənin yeyinti məhsullarının ixrac dəyəri 18,4 % artaraq 1,2 milyard ABŞ dolları olub.
Bundan başqa, hesabat dövründə şəkərin ixrac dəyəri 57,4 %, meyvə-tərəvəzin ixrac dəyəri 27,4 %, alüminium və onlardan hazırlanan məmulatların ixrac dəyəri isə 24,2 %, pambıq ipliyin ixrac dəyəri 19,3 %, kimya sənayesi məhsullarının ixrac dəyəri 8 %, bitki və heyvan mənşəli piy-yağın ixrac dəyəri isə 2 % artıb.
İl ərzində aqrar məhsulların ixrac dəyəri 26,7 % artaraq 1 milyard ABŞ dolları, aqrar-sənaye məhsullarının ixracın dəyəri 314,7 milyon ABŞ dolları, bütövlükdə aqrar və aqrar-sənaye məhsullarının birgə ixrac dəyəri isə 18,9 % artaraq 1,3 milyard ABŞ dolları təşkil edib.