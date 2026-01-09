İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 9 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    • 09 yanvar, 2026
    • 12:50
    Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 9 %-ə yaxın artırıb

    2025-ci ildə Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ixracının dəyəri 2024-cü illə müqayisədə 8,5 % artaraq 3,6 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, o cümlədən son 1 ildə ölkənin yeyinti məhsullarının ixrac dəyəri 18,4 % artaraq 1,2 milyard ABŞ dolları olub.

    Bundan başqa, hesabat dövründə şəkərin ixrac dəyəri 57,4 %, meyvə-tərəvəzin ixrac dəyəri 27,4 %, alüminium və onlardan hazırlanan məmulatların ixrac dəyəri isə 24,2 %, pambıq ipliyin ixrac dəyəri 19,3 %, kimya sənayesi məhsullarının ixrac dəyəri 8 %, bitki və heyvan mənşəli piy-yağın ixrac dəyəri isə 2 % artıb.

    İl ərzində aqrar məhsulların ixrac dəyəri 26,7 % artaraq 1 milyard ABŞ dolları, aqrar-sənaye məhsullarının ixracın dəyəri 314,7 milyon ABŞ dolları, bütövlükdə aqrar və aqrar-sənaye məhsullarının birgə ixrac dəyəri isə 18,9 % artaraq 1,3 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi qeyri-neft-qaz
    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт на 8,5%

    Son xəbərlər

    13:23

    Xamenei ölkədəki etirazlarla bağlı çıxış edəcək

    Region
    13:21

    "Mançester Siti" Antuan Semenyonun transferini açıqlayıb

    Futbol
    13:07

    BMT: Bu il Azərbaycan iqtisadiyyatı 2,7 % artacaq

    Maliyyə
    13:05

    "Sabah" klubu fransalı futbolçunun transfer hüququna yiyələnib

    Futbol
    13:02

    Sabah Bakıya yağış, rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    13:00

    Çapar sakini: Kəndimizə geri dönəcəyimizə heç vaxt şübhə etmədik

    Daxili siyasət
    12:58

    Hesablama Palatasında yeni audit informasiya sistemi qurulur

    Maliyyə
    12:57

    Azərbaycan Çindən portağal alışını 267 dəfə artırıb

    ASK
    12:56
    Foto

    Rusiyanın Kiyevə hücumları nəticəsində Qətər səfirliyi zərər görüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti