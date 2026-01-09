Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт на 8,5%

    Бизнес
    • 09 января, 2026
    • 13:14
    В 2025 году стоимость экспорта ненефтегазового сектора Азербайджана по сравнению с 2024 годом увеличилась на 8,5% и составила $3,6 млрд.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

    Согласно информации, за последний год стоимость экспорта продуктов питания увеличилась на 18,4% и составила $1,2 млрд.

    Кроме того, за отчетный период стоимость экспорта сахара увеличилась на 57,4%, фруктов и овощей - на 27,4%, алюминия и изделий из него - на 24,2%, хлопковой пряжи - на 19,3 %, продукции химической промышленности - на 8%, жиров и масел растительного и животного происхождения - на 2%.

    За год стоимость экспорта аграрной продукции увеличилась на 26,7% и составила $1 млрд, агропромышленной продукции - $314,7 млн, а общая стоимость экспорта аграрной и агропромышленной продукции выросла на 18,9%, составив $1,3 млрд.

    ненефтегазовый экспорт ЦАЭРК
    Лента новостей