Fransada və Britaniyada 400 mindən çox ev elektriksiz qalıb
Digər ölkələr
- 09 yanvar, 2026
- 12:53
"Qoretti" fırtınası Fransanın şimal-qərbindəki Normandiya bölgəsində 380 min evi elektriksiz qoyub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BFMTV telekanalı "Enedis" enerji şirkətinə istinadən məlumat yayıb.
"Şirkət hazırda 380 min evə elektrik enerjisinin verilişində problem yaşandığını vurğulayıb. Normandiyada 266 200, Bretanda 21 min, Pikardiyadа 18 500 və İl-de-Frans bölgəsində 13 500 ev bu problemlə üzləşib", - məlumatda qeyd edilib.
Bundan əlavə, fırtına səbəbindən Böyük Britaniya, xüsusilə İngiltərənin cənub-qərbi də zərər görüb.
Britaniyanın "National Grid" enerji şirkəti təxminən 57 min daşınmaz əmlakın elektriksiz qaldığını bildirib.
