Во Франции и Британии свыше 400 тыс. домов остались без электричества из-за циклона

Циклон "Горетти", обрушившийся на Францию в четверг вечером, оставил без электричества 380 тыс. домов, в основном в регионе Нормандия на северо-западе республики.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на управляющую компанию Enedis.

"Enedis объявляет, что в настоящее время без электричества остаются 380 000 домов, в основном в Нормандии (266 200), 21 тыс. домов в Бретани, 18 500 в Пикардии и 13 500 в регионе Иль-де-Франс", - говорится в сообщении.

Порывы ветра, которые сопровождали циклон "Горетти", достигли скорости 213 километров в час в департаменте Манш.

Кроме того, из-за циклона пострадала и Великобритания, в частности, юго-запад Англии.

Британская энергетическая компания National Grid сообщила о том, что около 57 тыс. объектов недвижимости остались без электричества.

Ранее метеорологическая служба Великобритании вводила красный уровень погодной опасности в графстве Корнуолл на юго-западе страны на фоне приближения циклона "Горетти".