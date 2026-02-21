İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    21 fevral, 2026
    Britaniya Kralı qardaşının varislikdən çıxarılması barədə qərarı dəstəkləyəcək

    Bakinqem sarayı Böyük Britaniya hökumətinin Kral III Çarlzın kiçik qardaşı Endryu Mauntbetten-Vindzoru taxt-tacın varisliyi növbəsindən çıxarmaq niyyətinə mane olmayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times" qəzeti kralın dəftərxanasındakı mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    "Mauntbetten-Vindzorun varislikdən çıxarılması müstəsna olaraq parlamentin səlahiyyətində olan məsələdir və əlbəttə ki, biz heç vaxt onun yolunda durmayacağıq və parlamentin iradəsinə qarşı çıxmayacağıq", -nəşr Bakinqem sarayındakı mənbənin sözlərini sitat gətirib.

    Fevralın 20-də "Sky News" telekanalı hökumətin müvafiq qanun layihəsinin parlamentə təqdim edilməsi imkanlarını nəzərdən keçirdiyini bildirib. "YouGov" şirkətinin sorğusuna əsasən, rəyi soruşulanların 82 %-i bu addımı dəstəkləyir. Lakin bu qərar krallığa daxil olan digər dövlətlərlə məsləhətləşmələr tələb edəcək və yalnız keçmiş York hersoquna qarşı bütün istintaq hərəkətləri başa çatdıqdan sonra mümkün olacaq.

    Endryu Mauntbetten-Vindzor fevralın 19-da, 66-cı ad günündə saxlanılıb və dindirilmək üçün polisə aparılıb. O, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməkdə şübhəli bilinir. Temza vadisi polisi onun 2001-2011-ci illərdə Böyük Britaniyanın beynəlxalq ticarət və investisiyalar üzrə xüsusi nümayəndəsi postunu tutarkən pedofiliyada təqsirləndirilən amerikalı maliyyəçi Ceffri Epşteynə məxfi məlumatlar ötürməsi barədə bilgiləri araşdırır. Daha sonra o, ittiham irəli sürülmədən sərbəst buraxılıb, istintaq davam edir.

    Карл III поддержит решение об исключении брата из престолонаследия

