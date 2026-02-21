Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Букингемский дворец не будет препятствовать намерению правительства Великобритании исключить младшего брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора из очереди на наследование престола.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источник в канцелярии Его Величества.

    "Исключение Маунтбеттен-Виндзора из престолонаследия - вопрос исключительно для парламента, и, конечно, мы никогда не встанем у него на пути и не будем противиться воле парламента", - приводит издание слова источника в Букингемском дворце.

    20 февраля телеканал Sky News сообщил, что правительство рассматривает возможность внесения соответствующего законопроекта в парламент. Этот шаг, согласно опросу компании YouGov, поддерживают 82% опрошенных. Однако он потребует консультации с другими государствами, входящими в Содружество, и станет возможным лишь после того, как в отношении бывшего принца Йоркского будут закончены все следственные действия.

    Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан 19 февраля в свой 66-й день рождения и доставлен в полицию для допроса. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Полиция долины Темзы проверяет информацию, согласно которой он, занимая пост специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям с 2001 по 2011 год, передавал конфиденциальные сведения уличенному в педофилии американскому финансисту Джеффри Эпштейну. Позже его отпустили без предъявления обвинений, следствие продолжается.

