İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    2026-cı ildə rəqəmsallaşma səviyyəsi üzrə diaqnostika və qiymətləndirmə aparılacaq qurumların siyahısı açıqlanıb

    İKT
    • 09 yanvar, 2026
    • 12:41
    2026-cı ildə rəqəmsallaşma səviyyəsi üzrə diaqnostika və qiymətləndirmə aparılacaq qurumların siyahısı açıqlanıb

    Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal transformasiyanın sistemli şəkildə idarə olunması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2025-ci il 16 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında Rəqəmsal İnkişaf Konsepsiyası" icra olunur və Konsepsiya çərçivəsində dövlət sektorunda rəqəmsal həllərin effektivliyinin ölçülməsi, inkişaf ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi və təkmilləşdirmə tədbirlərinin planlaşdırılması üçün ölkə səviyyəsində informasiya infrastrukturunun rəqəmsallaşma səviyyəsinin diaqnostikasının aparılması nəzərdə tutulur.

    Eyni zamanda, dövlət orqanlarında (qurumlarında) elektron xidmətlərin, habelə dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərinin təşkili və fəaliyyəti üzrə qiymətləndirmə tədbirləri Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin Əsasnaməsi ilə müəyyən edilmiş səlahiyyətlər və digər müvafiq normativ hüquqi aktların tələbləri əsasında həyata keçirilir.

    Qeyd olunan istiqamətlər üzrə qiymətləndirmə və diaqnostika tədbirlərinin hüquqi və metodoloji əsaslarının müəyyən edilməsi məqsədilə müvafiq normativ hüquqi aktlar təsdiq edilib:

    - "Ölkə səviyyəsində informasiya infrastrukturunun rəqəmsallaşma səviyyəsinin diaqnostikasının həyata keçirilməsi Qaydaları";

    - "Dövlət orqanlarında (qurumlarında) elektron xidmətlərin təşkili və göstərilməsi, habelə dövlət informasiya ehtiyatlarının və sistemlərinin təşkili və fəaliyyəti üzrə qiymətləndirilmənin həyata keçirilməsi Qaydası".

    Bu məqsədlə 2026-cı il üzrə diaqnostika və qiymətləndirmələrin aparılması nəzərdə tutulan qurumların siyahısını əhatə edən Fəaliyyət Planı hazırlanıb və ictimaiyyətə təqdim olunur.

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi rəqəmsal transformasiya rəqəmsal həllər

    Son xəbərlər

    13:23

    Xamenei ölkədəki etirazlarla bağlı çıxış edəcək

    Region
    13:21

    "Mançester Siti" Antuan Semenyonun transferini açıqlayıb

    Futbol
    13:07

    BMT: Bu il Azərbaycan iqtisadiyyatı 2,7 % artacaq

    Maliyyə
    13:05

    "Sabah" klubu fransalı futbolçunun transfer hüququna yiyələnib

    Futbol
    13:02

    Sabah Bakıya yağış, rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    13:00

    Çapar sakini: Kəndimizə geri dönəcəyimizə heç vaxt şübhə etmədik

    Daxili siyasət
    12:58

    Hesablama Palatasında yeni audit informasiya sistemi qurulur

    Maliyyə
    12:57

    Azərbaycan Çindən portağal alışını 267 dəfə artırıb

    ASK
    12:56
    Foto

    Rusiyanın Kiyevə hücumları nəticəsində Qətər səfirliyi zərər görüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti