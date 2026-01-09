İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    "Turan Tovuz"un Rumıniya klubu ilə yoxlama oyunu ləğv edilib

    Futbol
    • 09 yanvar, 2026
    • 12:51
    Turan Tovuzun Rumıniya klubu ilə yoxlama oyunu ləğv edilib

    "Turan Tovuz" klubunun Rumıniya təmsilçisi "Hermanştadt"la yoxlama oyunu ləğv edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan təmsilçisi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bu, tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında olub.

    Qeyd edək ki, matç yanvarın 10-da keçirilməli idi.

    "Turan Tovuz" klubu Yoxlama oyunu oyun ləğv edildi "Hermanştadt"

    Son xəbərlər

    13:23

    Xamenei ölkədəki etirazlarla bağlı çıxış edəcək

    Region
    13:21

    "Mançester Siti" Antuan Semenyonun transferini açıqlayıb

    Futbol
    13:07

    BMT: Bu il Azərbaycan iqtisadiyyatı 2,7 % artacaq

    Maliyyə
    13:05

    "Sabah" klubu fransalı futbolçunun transfer hüququna yiyələnib

    Futbol
    13:02

    Sabah Bakıya yağış, rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    13:00

    Çapar sakini: Kəndimizə geri dönəcəyimizə heç vaxt şübhə etmədik

    Daxili siyasət
    12:58

    Hesablama Palatasında yeni audit informasiya sistemi qurulur

    Maliyyə
    12:57

    Azərbaycan Çindən portağal alışını 267 dəfə artırıb

    ASK
    12:56
    Foto

    Rusiyanın Kiyevə hücumları nəticəsində Qətər səfirliyi zərər görüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti