İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Şənbə gününə olan hava açıqlanıb

    Ekologiya
    • 19 dekabr, 2025
    • 12:30
    Şənbə gününə olan hava açıqlanıb

    Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 20-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, gecə və axşam bəzi yerlərdə havanın çiskinli olacağı ehtimalı var.

    Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-4° isti, gündüz 7-11° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 80-85 %, gündüz 60-70 % olacaq.

    Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, şərq küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 3° şaxtadan 2°-dək isti, gündüz 7-12° isti, dağlarda gecə 5-10° şaxta, gündüz 2-7° isti olacaq.

    В Баку завтра будет пасмурно

    Son xəbərlər

    13:22

    TƏBİB rəhbəri: Tibb sahəsində korrupsiya hüquqpozmaları 24,2 % azalıb

    Sağlamlıq
    13:22

    Nursultan Nazarbayev Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:22

    Rusiyanın Baş naziri Azərbaycan liderinə təbrik məktubu ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    13:18

    "Azəriqaz": Kərkicahanda artıq 40 fərdi yaşayış evi qazlaşdırılıb

    Energetika
    13:17

    Azad olunan ərazilərdə göstərilən tibbi xidmətlərin statistikası açıqlanıb

    Sağlamlıq
    13:17

    Çin rəsmisi: ABŞ Pekinlə münasibətlərin qurulmasına daha obyektiv yanaşmalıdır

    Digər ölkələr
    13:17

    Ukrayna həmrəylik və praktiki dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    13:16

    Bolqarıstanda Şuşa parkı açılacaq

    Xarici siyasət
    13:15

    Volodimir Zelenski Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti