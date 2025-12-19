Şənbə gününə olan hava açıqlanıb
Ekologiya
- 19 dekabr, 2025
- 12:30
Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 20-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, gecə və axşam bəzi yerlərdə havanın çiskinli olacağı ehtimalı var.
Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-4° isti, gündüz 7-11° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 80-85 %, gündüz 60-70 % olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, şərq küləyi əsəcək.
Havanın temperaturu gecə 3° şaxtadan 2°-dək isti, gündüz 7-12° isti, dağlarda gecə 5-10° şaxta, gündüz 2-7° isti olacaq.
Son xəbərlər
13:22
TƏBİB rəhbəri: Tibb sahəsində korrupsiya hüquqpozmaları 24,2 % azalıbSağlamlıq
13:22
Nursultan Nazarbayev Azərbaycan Prezidentini təbrik edibXarici siyasət
13:22
Rusiyanın Baş naziri Azərbaycan liderinə təbrik məktubu ünvanlayıbXarici siyasət
13:18
"Azəriqaz": Kərkicahanda artıq 40 fərdi yaşayış evi qazlaşdırılıbEnergetika
13:17
Azad olunan ərazilərdə göstərilən tibbi xidmətlərin statistikası açıqlanıbSağlamlıq
13:17
Çin rəsmisi: ABŞ Pekinlə münasibətlərin qurulmasına daha obyektiv yanaşmalıdırDigər ölkələr
13:17
Ukrayna həmrəylik və praktiki dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edibXarici siyasət
13:16
Bolqarıstanda Şuşa parkı açılacaqXarici siyasət
13:15