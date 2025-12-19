Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Баку завтра будет пасмурно

    Экология
    • 19 декабря, 2025
    • 12:50
    В Баку завтра будет пасмурно

    В Баку и на Абшеронском полуострове 20 декабря ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, вечером и ночью местами возможен моросящий дождь, ожидается северо-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 2-4°, днем ​​- 7-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 770 мм рт. ст. до 767 мм рт. ст. Относительная влажность составит 80-85% ночью и 60-70% днем.

    В регионах Азербайджана также ожидается преимущественно без осадков. Местами возможен туман, будет дуть восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​– 7-12° тепла, ночью в горах – 5-10° мороза, днем ​​– 2-7° тепла.

