В Баку завтра будет пасмурно

В Баку и на Абшеронском полуострове 20 декабря ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, вечером и ночью местами возможен моросящий дождь, ожидается северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-4°, днем ​​- 7-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 770 мм рт. ст. до 767 мм рт. ст. Относительная влажность составит 80-85% ночью и 60-70% днем.

В регионах Азербайджана также ожидается преимущественно без осадков. Местами возможен туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​– 7-12° тепла, ночью в горах – 5-10° мороза, днем ​​– 2-7° тепла.