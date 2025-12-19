В Баку завтра будет пасмурно
Экология
- 19 декабря, 2025
- 12:50
В Баку и на Абшеронском полуострове 20 декабря ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, вечером и ночью местами возможен моросящий дождь, ожидается северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 2-4°, днем - 7-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 770 мм рт. ст. до 767 мм рт. ст. Относительная влажность составит 80-85% ночью и 60-70% днем.
В регионах Азербайджана также ожидается преимущественно без осадков. Местами возможен туман, будет дуть восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем – 7-12° тепла, ночью в горах – 5-10° мороза, днем – 2-7° тепла.
