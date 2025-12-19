MM kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olan obyektlərin tikintisi üçün icazə tələbini qəbul edib
Milli Məclis
- 19 dekabr, 2025
- 12:31
Milli Məclis kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olan obyektlərin tikintisi üçün icazə tələbini qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Torpaq Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında" qanunun icrası ilə əlaqədar Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliklər müzakirə edilib.
Layihəyə əsasən, tikintisinə icazə tələb olunmayan tikinti obyektlərinin siyahısından kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə bağlı obyektlərin adı çıxarılıb.
Sənəddə həmçinin kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda quyuların, istixanaların, tutumu 100 nəfərə qədər olan müvəqqəti tikililərin tikilməsinə də icazə tələb olunması qeyd edilib.
Qanun layihəsi müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq bir oxunuşda qəbul edilib.
Son xəbərlər
13:25
TƏBİB gələn il üçün hədəflərini açıqlayıbSağlamlıq
13:22
TƏBİB rəhbəri: Tibb sahəsində korrupsiya hüquqpozmaları 24,2 % azalıbSağlamlıq
13:22
Nursultan Nazarbayev Azərbaycan Prezidentini təbrik edibXarici siyasət
13:22
Rusiyanın Baş naziri Azərbaycan liderinə təbrik məktubu ünvanlayıbXarici siyasət
13:18
"Azəriqaz": Kərkicahanda artıq 40 fərdi yaşayış evi qazlaşdırılıbEnergetika
13:17
Azad olunan ərazilərdə göstərilən tibbi xidmətlərin statistikası açıqlanıbSağlamlıq
13:17
Çin rəsmisi: ABŞ Pekinlə münasibətlərin qurulmasına daha obyektiv yanaşmalıdırDigər ölkələr
13:17
Ukrayna Prezidenti dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edibXarici siyasət
13:16