    Fərdi
    • 19 dekabr, 2025
    • 12:35
    Azərbaycanda yeni güləş zallarının açılması nəzərdə tutulub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Güləş Federasiyasının vitse-prezidenti Namiq Əliyev deyib.

    Qurum rəsmisi güləşin inkişafı üçün çalışdıqlarını söyləyib:

    "Bir müddət öncə Mikayıl Cabbarov yenidən Azərbaycan Güləş Federasiyasının prezident seçildi. Həmin iclasda müzakirə olunan məsələlərdən biri də yeni zalların açılması ilə bağlı idi. İl ərzində Mingəçevir, Göyçay, Ağsu, Gəncə kimi bölgələrdə zalların açılması nəzərdə tutulub. Azərbaycan güləşin inkişafı üçün çalışırıq".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Güləş Federasiyasının dəstəyi ilə bu gün Zabrat qəsəbəsində tanınmış pəhləvan Taleh Məmmədovun adına yunan-Roma güləşi zalı istifadəyə verilib.

    Azərbaycan Güləş Federasiyası Namiq Əliyev yunan-Roma güləşi zalı Mikayıl Cabbarov

