İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Mərkəz: Xəzərdə suiti ölümləri norma daxilindədir

    ASK
    • 19 dekabr, 2025
    • 12:32
    Mərkəz: Xəzərdə suiti ölümləri norma daxilindədir

    Hazırda Xəzər dənizində suiti ölümləri norma daxilindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzinin direktoru Ceyhun Əliyev bildirib.

    "Bu məsələ Xəzərin Su Bioresursları Komissiyasının iclasında çox geniş müzakirələr olundu. Hər bir ölkə ölüm sayını açıqladı və suiti ölümlərin norma daxilində olduğu göründü. Xəzərdə kifayət qədər suiti populyasiyası var və onlar müxtəlif, o cümlədən təbii səbəblərdən ölə bilərlər. Bunlar, su heyvanıdır, Xəzərdədir və heç bir təbii düşməni yoxdur. Ölüm hallarını Rusiya və Qazaxıstandan olan tərəfdaşlarımız da araşdırır. Xəzər ümumi bir hövzədir və buradakı bütün ekosistem qonşu ölkələrlə koordinasiyalı şəkildə araşdırılır, öyrənilir və məlumat mübadiləsi edilir", - deyə o qeyd edib.

    C.Əliyevin sözlərinə görə, suitilərin sayının azalmasında iqlim amilləri üstünlük təşkil edir: "Çünki Xəzərin şimalındakı buzlaqlar azalır. Amma balıqçı torlarına ilişmə halları da var. Amma əsasən ekoloji amillər rol oynayır. Ümumiyyətlə, hazırda dənizin ekoloji durumu çox da ürəkaçan deyil".

    Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzi Ceyhun Əliyev
    Центр: Уровень смертности каспийских тюленей находится в допустимых пределах

    Son xəbərlər

    13:22

    TƏBİB rəhbəri: Tibb sahəsində korrupsiya hüquqpozmaları 24,2 % azalıb

    Sağlamlıq
    13:22

    Nursultan Nazarbayev Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:22

    Rusiyanın Baş naziri Azərbaycan liderinə təbrik məktubu ünvanlayıb

    Digər
    13:18

    "Azəriqaz": Kərkicahanda artıq 40 fərdi yaşayış evi qazlaşdırılıb

    Energetika
    13:17

    Azad olunan ərazilərdə göstərilən tibbi xidmətlərin statistikası açıqlanıb

    Sağlamlıq
    13:17

    Çin rəsmisi: ABŞ Pekinlə münasibətlərin qurulmasına daha obyektiv yanaşmalıdır

    Digər ölkələr
    13:17

    Ukrayna həmrəylik və praktiki dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    13:16

    Bolqarıstanda Şuşa parkı açılacaq

    Xarici siyasət
    13:15

    Volodimir Zelenski Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti