Центр: Уровень смертности каспийских тюленей находится в допустимых пределах

Гибель каспийских тюленей остается в пределах нормы, и в сокращении их численности преобладают климатические факторы.

Как сообщает "Report", об этом журналистам заявил директор Центра рыболовства и аквакультуры при Министерстве сельского хозяйства Джейхун Алиев.

Он отметил, что данный вопрос широко обсуждался на заседании Комиссии по водным биоресурсам Каспия. Каждая из прикаспийских стран в ходе заседания представила свои данные о количестве погибших особей, и анализ этих данных показывает, что гибель тюленей не превышает естественных показателей.

"Оказалось, что гибель тюленей находится в пределах нормы. В Каспийском море достаточно большая популяция тюленей и их гибель может быть вызвана разными причинами, включая естественные. Это водные животные, они обитают в Каспии и у них нет естественных врагов. Все случаи массовой гибели тюленей также расследуются нашими партнерами из России и Казахстана. Каспий - общий водоем, и вся его экосистема изучается в тесной координации между соседними странами с регулярным обменом информацией", - отметил он.

По словам директора Центра, основной причиной сокращения популяции каспийских тюленей становятся климатические изменения: "Главную роль играет сокращение ледового покрова в северной части Каспия, необходимого для размножения этих животных. Помимо этого, фиксируются случаи гибели тюленей в рыболовных сетях. Однако доминирующими все же остаются экологические факторы. К сожалению, общая экологическая обстановка в Каспийском море сегодня не вызывает оптимизма".