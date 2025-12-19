Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Центр: Уровень смертности каспийских тюленей находится в допустимых пределах

    Гибель каспийских тюленей остается в пределах нормы, и в сокращении их численности преобладают климатические факторы.

    Как сообщает "Report", об этом журналистам заявил директор Центра рыболовства и аквакультуры при Министерстве сельского хозяйства Джейхун Алиев.

    Он отметил, что данный вопрос широко обсуждался на заседании Комиссии по водным биоресурсам Каспия. Каждая из прикаспийских стран в ходе заседания представила свои данные о количестве погибших особей, и анализ этих данных показывает, что гибель тюленей не превышает естественных показателей.

    "Оказалось, что гибель тюленей находится в пределах нормы. В Каспийском море достаточно большая популяция тюленей и их гибель может быть вызвана разными причинами, включая естественные. Это водные животные, они обитают в Каспии и у них нет естественных врагов. Все случаи массовой гибели тюленей также расследуются нашими партнерами из России и Казахстана. Каспий - общий водоем, и вся его экосистема изучается в тесной координации между соседними странами с регулярным обменом информацией", - отметил он.

    По словам директора Центра, основной причиной сокращения популяции каспийских тюленей становятся климатические изменения: "Главную роль играет сокращение ледового покрова в северной части Каспия, необходимого для размножения этих животных. Помимо этого, фиксируются случаи гибели тюленей в рыболовных сетях. Однако доминирующими все же остаются экологические факторы. К сожалению, общая экологическая обстановка в Каспийском море сегодня не вызывает оптимизма".

