NATO rəsmisi Simonyanla Bakı və İrəvan arasında sülhü müzakirə edib
Region
- 18 dekabr, 2025
- 12:42
NATO-nun Baş katibinin müavini Radmila Şekerinska Ermənistanda səfərdədir.
Bu barədə"Report" Ermənistan parlamentinə istinadən xəbər verir.
R.Şekerinska artıq parlament sədri Alen Simonyanla görüşüb.
"Müzakirələrin mərkəzində Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhə dair məsələlər, həmçinin regional inkişafla bağlı və ikitərəfli maraq kəsb edən mövzular olub", - məlumatda bildirilib.
