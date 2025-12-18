NATO rəsmisi Simonyanla Bakı və İrəvan arasında sülhü müzakirə edib

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Region
    • 18 dekabr, 2025
    • 12:42
    NATO-nun Baş katibinin müavini Radmila Şekerinska Ermənistanda səfərdədir.

    Bu barədə"Report" Ermənistan parlamentinə istinadən xəbər verir.

    R.Şekerinska artıq parlament sədri Alen Simonyanla görüşüb.

    "Müzakirələrin mərkəzində Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhə dair məsələlər, həmçinin regional inkişafla bağlı və ikitərəfli maraq kəsb edən mövzular olub", - məlumatda bildirilib.

    Шекеринская и Симонян обсудили мир между Баку и Ереваном

