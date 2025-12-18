Шекеринская и Симонян обсудили мир между Баку и Ереваном

Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская находится с визитом в Армении.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на Национальное собрание Армении.

Шекеринская уже провела встречу со спикером парламента Аленом Симоняном.

"В центре обсуждений собеседников были вопросы, касающиеся мира между Арменией и Азербайджаном, а также темы, касающиеся регионального развития и представляющие двусторонний интерес", - говорится в сообщении Нацсобрания.