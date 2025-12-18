Шекеринская и Симонян обсудили мир между Баку и Ереваном
В регионе
- 18 декабря, 2025
- 12:36
Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская находится с визитом в Армении.
Об этом сообщает Report cо ссылкой на Национальное собрание Армении.
Шекеринская уже провела встречу со спикером парламента Аленом Симоняном.
"В центре обсуждений собеседников были вопросы, касающиеся мира между Арменией и Азербайджаном, а также темы, касающиеся регионального развития и представляющие двусторонний интерес", - говорится в сообщении Нацсобрания.
