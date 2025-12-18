Azərbaycan Voleybol Federasiyası yarımçıq dayandırılmış oyunla bağlı qərarını açıqlayıb
- 18 dekabr, 2025
- 16:44
Azərbaycan Voleybol Federasiyası (AVF) kişilər arasında Yüksək Liqada yarımçıq dayandırılmış VII turun "Xilasedici" – "Ordu" matçı ilə bağlı qərarını açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AVF-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Dekabrın 17-də keçirilən qarşılaşmanın yekun nəticəsi ilə əlaqədar bu gün iclas keçirilib. Toplantıda federasiyanın İnzibati Məsələlər Komissiyasının üzvləri, "Xilasedici" və "Ordu" komandalarının menecerləri, qarşılaşmanın supervayzeri və hakimlər iştirak ediblər.
AVF-nin baş katibi Faiq Orucovun rəhbərliyi ilə keçirilən iclasda dünənki qarşılaşmada baş verən hadisələr ətraflı şəkildə araşdırılıb və məsələ ilə bağlı müvafiq qərar qəbul olunub.
Qərara əsasən, yarımçıq dayandırılmış "Xilasedici" – "Ordu" qarşılaşmasında "Xilasedici" komandasına 0:3 hesabı ilə texniki məğlubiyyət verilib.