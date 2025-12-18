WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Rəşad Nəbiyev Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edib

    Bu gün rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev Naxçıvanda Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur rayonlarının və Naxçıvan şəhərinin sakinləri ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazir "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    "Vətəndaşların nəqliyyat, telekommunikasiya və poçt xidmətləri ilə bağlı müraciətlərinə baxdıq. Göstərilən məsələlərin bir hissəsi yerində öz müsbət həllini tapdı. Digər qisminin araşdırılması ilə bağlı Nazirliyin müvafiq qurumlarına tapşırıqlar verildi", - deyə o, qeyd edib.

