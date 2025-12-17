Вугар Мустафаев: На оборонных предприятиях проводится масштабная модернизация

С целью оперативного и качественного обеспечения потребностей вооруженных сил на предприятиях оборонной промышленности Азербайджана проводятся масштабные работы по модернизации, обновляются производственные площади, повышается уровень цифровизации и автоматизации.

Как сообщает Report, об этом сказал министр оборонной промышленности Вугар Мустафаев на мероприятии, посвященном профессиональному празднику работников Министерства оборонной промышленности и 20-летнему юбилею создания ведомства.

Он отметил, что в результате увеличения производственных мощностей заводов обеспечивается своевременное и качественное выполнение государственных оборонных заказов, а также расширяется экспортный потенциал.