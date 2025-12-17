Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Вугар Мустафаев: На оборонных предприятиях проводится масштабная модернизация

    Армия
    • 17 декабря, 2025
    • 20:12
    Вугар Мустафаев: На оборонных предприятиях проводится масштабная модернизация

    С целью оперативного и качественного обеспечения потребностей вооруженных сил на предприятиях оборонной промышленности Азербайджана проводятся масштабные работы по модернизации, обновляются производственные площади, повышается уровень цифровизации и автоматизации.

    Как сообщает Report, об этом сказал министр оборонной промышленности Вугар Мустафаев на мероприятии, посвященном профессиональному празднику работников Министерства оборонной промышленности и 20-летнему юбилею создания ведомства.

    Он отметил, что в результате увеличения производственных мощностей заводов обеспечивается своевременное и качественное выполнение государственных оборонных заказов, а также расширяется экспортный потенциал.

    оборонная промышленность Азербайджан министр модернизация
    Vüqar Mustafayev: Müdafiə sənayesi müəssisələrində genişmiqyaslı modernizasiya işləri aparılır
    Minister: Azerbaijan modernizes defense industry to meet military needs

    Последние новости

    21:24

    Европарламент утвердил закон о постепенном отказе от газа и СПГ из РФ

    Другие страны
    21:11
    Фото

    Германия открыла первый объединенный центр защиты от беспилотников

    Другие страны
    21:02

    TÜİB: Мы разработали проект, который обеспечит работой 10 тыс. человек в Карабахе

    Карабах
    20:45

    Орбан: Вопрос о российских активах исключен из повестки саммита ЕС

    Другие страны
    20:35
    Фото

    Проведена инспекция служебно-боевой деятельности ВВС Азербайджана

    Армия
    20:22

    Министр: В Азербайджане 15 частных компаний работают в сфере оборонпрома

    Армия
    20:12

    Вугар Мустафаев: На оборонных предприятиях проводится масштабная модернизация

    Армия
    20:05

    СМИ: Зеленский примет участие в саммите лидеров ЕС

    Другие страны
    19:51
    Фото

    Замгоссекретаря: США придают важное значение укреплению сотрудничества с ОТГ

    Другие страны
    Лента новостей