Вугар Мустафаев: На оборонных предприятиях проводится масштабная модернизация
- 17 декабря, 2025
- 20:12
С целью оперативного и качественного обеспечения потребностей вооруженных сил на предприятиях оборонной промышленности Азербайджана проводятся масштабные работы по модернизации, обновляются производственные площади, повышается уровень цифровизации и автоматизации.
Как сообщает Report, об этом сказал министр оборонной промышленности Вугар Мустафаев на мероприятии, посвященном профессиональному празднику работников Министерства оборонной промышленности и 20-летнему юбилею создания ведомства.
Он отметил, что в результате увеличения производственных мощностей заводов обеспечивается своевременное и качественное выполнение государственных оборонных заказов, а также расширяется экспортный потенциал.
