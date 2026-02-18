Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 18 февраля, 2026
    • 11:35
    Во Франции зафиксирован исторический рекорд - 36 дней подряд идут дожди

    Во Франции зафиксирован исторический рекорд по продолжительности осадков, где на протяжении 36 дней идут дожди, начавшиеся 14 января.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

    "Во Франции уже 36 дней подряд идут дожди, что является историческим рекордом. С 14 января по 18 февраля на материковой части европейской территории Франциишли непрерывные дожди", - отмечает телеканал.

    По данным метеорологической службы Франции, предыдущий рекорд был поставлен в 2023 году, когда дожди шли непрерывно на протяжении 32 дней в период с октября по ноябрь.

    Первые 16 дней февраля стали наиболее дождливыми за всю историю наблюдений осадков во Франции с 1959 года. За это время в стране выпало 110 миллиметров осадков.

    Метеослужба отмечает, что на фоне непрерывных дождей из-за угрозы наводнений в четырех департаментах страны, Приморской Шаранте, Мен и Луаре, Жиронде, а также в Ло и Гаронне, расположенных на западе и юго-западе страны, был введен красный, наивысший уровень погодной опасности.

    Франция ливни рекорд по продолжительности осадков
    Fransada tarixi rekord - 36 gündür aramsız yağışlar yağır
    France breaks record with 36 days of continuous rain
