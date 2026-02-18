İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Fransada tarixi rekord - 36 gündür aramsız yağışlar yağır

    Digər ölkələr
    • 18 fevral, 2026
    • 11:56
    Fransada tarixi rekord - 36 gündür aramsız yağışlar yağır

    Fransada sürəkli yağıntılar səbəbindən tarixi rekord qeydə alınıb - yanvarın 14-dən başlayan yağışlar 36 gündür davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BFMTV telekanalının məlumatında deyilir.

    "Fransada ardıcıl 36 gündür yağış yağır ki, bu da tarixi rekorddur. Yanvarın 14-dən fevralın 18-dək Fransanın Avropa ərazisinin materik hissəsində aramsız yağışlar yağıb", - telekanal qeyd edib.

    Fransanın meteorologiya xidmətinin məlumatına görə, əvvəlki rekord 2023-cü ildə qeydə alınmışdı, o zaman oktyabrdan noyabra qədər olan dövrdə ardıcıl 32 gün yağış yağmışdı.

    Meteorologiya xidmətindən bildirilib ki, intensiv yağışlar fonunda daşqın təhlükəsinə görə ölkənin dörd departamentdə - Şarant-Maritim, Men və Luara, Jironda, eləcə də Lo və Qaronnada ən yüksək - qırmızı təhlükə səviyyəsi elan edilib.

    Fransa yağış
    Во Франции зафиксирован исторический рекорд - 36 дней подряд идут дожди
    France breaks record with 36 days of continuous rain

    Son xəbərlər

    12:42

    Səfir ANAMA rəhbəri ilə minatəmizləmə sahəsində Əməkdaşlıq Memorandumunun həyata keçirilməsini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    12:41

    Azərbaycan Portuqaliyaya neft ixracının həcmini açıqlayıb

    Energetika
    12:40

    Cenevrədə Ukrayna, Rusiya və ABŞ arasında danışıqların ikinci günü başlayıb

    Digər ölkələr
    12:36

    Sabah Bakıda 23 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    12:36

    Elvin Hüseynov: Bu il "YAŞAT" Fondu artıq dörd layihə həyata keçirib

    Sosial müdafiə
    12:34

    Azərbaycan xurma ixracından gəlirini 16 %-ə yaxın artırıb

    İqtisadiyyat
    12:33

    "Barselona"nın maraqlandığı müdafiəçilər açıqlanıb

    Futbol
    12:27

    Azərbaycanda dilçi tədqiqatçılar və media üçün olimpiadaların təşkili təklif olunub

    Elm və təhsil
    12:14

    Atletika üzrə Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti