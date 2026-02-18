Цивилев: Москва и Тегеран обсуждают строительство в Иране солнечных электростанций
18 февраля, 2026
11:37
Россия и Иран обсуждают строительство российскими компаниями солнечных электростанций в ИРИ мощностью не менее 100 МВт.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Мы очень активно работаем с иранской стороной по возобновляемым источникам энергии, прежде всего, по солнечному батареям. Наши компании сотрудничает с Ираном по этому направлению. Я думаю, что мы в ближайшее время начнем реализовывать совместные проекты... Речь идет о строительстве солнечных электростанций в Иране "под ключ" общей установленной мощностью не менее 100 МВт", - сказал он.
