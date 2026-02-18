Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Цивилев: Москва и Тегеран обсуждают строительство в Иране солнечных электростанций

    В регионе
    • 18 февраля, 2026
    • 11:37
    Цивилев: Москва и Тегеран обсуждают строительство в Иране солнечных электростанций

    Россия и Иран обсуждают строительство российскими компаниями солнечных электростанций в ИРИ мощностью не менее 100 МВт.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

    "Мы очень активно работаем с иранской стороной по возобновляемым источникам энергии, прежде всего, по солнечному батареям. Наши компании сотрудничает с Ираном по этому направлению. Я думаю, что мы в ближайшее время начнем реализовывать совместные проекты... Речь идет о строительстве солнечных электростанций в Иране "под ключ" общей установленной мощностью не менее 100 МВт", - сказал он.

