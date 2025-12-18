WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    • 18 dekabr, 2025
    • 17:16
    Estoniya Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) üç Rusiya sərhədçisi tərəfindən sərhədin qanunsuz keçilməsi ilə bağlı bu ölkənin diplomatik nümayəndəsinə rəsmi nota təqdim edib.

    Bu barədə "Report" Estoniya XİN-ə istinadən xəbər verir.

    Notada göstərilib ki, Rusiya formasında olan sərhədçilər Estoniya sərhədini keçib və hava yastıqlı qayıqda Vasknarvadakı liman körpüsünə gəliblər.

    Qeyd edilib ki, Şərq prefekturası mümkün yeni insidentlərə operativ reaksiya vermək üçün sərhəd patrulunu gücləndirib.

    Qeyd edək ki, dekabrın 18-i, sərhəd xidmətləri nümayəndələrinin görüşü planlaşdırılıb. Estoniya tərəfi orada Rusiyadan sərhədin keçilməsi faktına dair izahat gözləyir.

    МИД Эстонии выразил протест представителю РФ

    Estoniya XİN Rusiyaya nota verib

