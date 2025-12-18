Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    МИД Эстонии выразил протест представителю РФ

    Другие страны
    • 18 декабря, 2025
    • 16:55
    МИД Эстонии выразил протест представителю РФ

    Министерство иностранных дел Эстонии выразило протест представителю России и вручило официальную ноту в связи с незаконным пересечением государственной границы тремя российскими пограничниками.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Эстонии, инцидент произошел в среду, 17 декабря.

    Трое российских пограничников пересекли границу Эстонии и на судне на воздушной подушке прибыли к причалу Васкнарва.

    Отмечается, что Восточная префектура усилила пограничное патрулирование для оперативного реагирования на возможные новые инциденты.

    В четверг, 18 декабря, запланирована встреча представителей пограничных служб, на которой Эстония ожидает разъяснений от российской стороны по факту пересечения границы.

    МИД Эстонии нота протеста госграница Россия
    Estoniya XİN Rusiyaya nota verib

    Последние новости

    17:25

    Европарламент может в январе проголосовать по репарационному кредиту для Украины

    Другие страны
    17:21

    Компания при AYNA провела ребрендинг

    Инфраструктура
    16:58

    Азербайджан возобновил импорт курятины из Китая

    Бизнес
    16:55

    МИД Эстонии выразил протест представителю РФ

    Другие страны
    16:48
    Фото

    Пашинян: Армения придает большое значение сотрудничеству с НАТО - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:46
    Фото

    Кямран Алиев участвует в международном мероприятии в Катаре

    Внешняя политика
    16:35
    Фото

    55 сотрудников Global Media Group награждены медалью "150-летие национальной прессы"

    Медиа
    16:34

    Азербайджан начал импортировать баранину из Сомали

    Бизнес
    16:33

    В Азербайджане планируют создать современные пробирно-аналитические лаборатории

    Бизнес
    Лента новостей