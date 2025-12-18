МИД Эстонии выразил протест представителю РФ
- 18 декабря, 2025
- 16:55
Министерство иностранных дел Эстонии выразило протест представителю России и вручило официальную ноту в связи с незаконным пересечением государственной границы тремя российскими пограничниками.
Как сообщает Report со ссылкой на МИД Эстонии, инцидент произошел в среду, 17 декабря.
Трое российских пограничников пересекли границу Эстонии и на судне на воздушной подушке прибыли к причалу Васкнарва.
Отмечается, что Восточная префектура усилила пограничное патрулирование для оперативного реагирования на возможные новые инциденты.
В четверг, 18 декабря, запланирована встреча представителей пограничных служб, на которой Эстония ожидает разъяснений от российской стороны по факту пересечения границы.
