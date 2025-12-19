Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.12.2025)
Финансы
- 19 декабря, 2025
- 09:13
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
59,81
|
- 0,23
|
- 14,83
|
WTI (долл/барр)
|
56,00
|
- 0,34
|
- 15,72
|
Золото (долл/унция)
|
4 346,30
|
- 13,30
|
1 705,30
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
47 951,85
|
65,88
|
5 407,63
|
S&P 500
|
6 774,76
|
53,33
|
893,13
|
Nasdaq
|
23 006,36
|
313,04
|
3 695,57
|
Nikkei
|
49 629,97
|
701,76
|
9 735,43
|
Dax
|
24 199,50
|
238,91
|
4 290,36
|
FTSE 100
|
9 837,77
|
63,45
|
1 664,75
|
CAC 40 INDEX
|
8 150,64
|
64,59
|
769,90
|
Shanghai Composite
|
3 899,31
|
22,91
|
547,55
|
Bist 100
|
11 335,05
|
48,24
|
1 504,49
|
RTS
|
1 083,69
|
2,12
|
190,47
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1718
|
- 0,0021
|
0,1364
|
USD/GBP
|
1,3373
|
0,0008
|
0,0857
|
JPY/USD
|
155,9900
|
0,2400
|
- 1,2100
|
RUB/USD
|
79,8855
|
- 0,5708
|
- 33,6345
|
TRY/USD
|
42,8078
|
0,0751
|
7,4478
|
CNY/USD
|
7,0412
|
- 0,0014
|
- 0,2588
