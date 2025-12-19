WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Maliyyə
    • 19 dekabr, 2025
    • 08:49
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.12.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    59,81

    - 0,23

    - 14,83

    Neft WTI (dollar/barel)

    56,00

    - 0,34

    - 15,72

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 346,30

    - 13,30

    1 705,30

    İndekslər

    Dow-Jones

    47 951,85

    65,88

    5 407,63

    S&P 500

    6 774,76

    53,33

    893,13

    Nasdaq

    23 006,36

    313,04

    3 695,57

    Nikkei

    49 629,97

    701,76

    9 735,43

    Dax

    24 199,50

    238,91

    4 290,36

    FTSE 100

    9 837,77

    63,45

    1 664,75

    CAC 40 INDEX

    8 150,64

    64,59

    769,90

    Shanghai Composite

    3 899,31

    22,91

    547,55

    Bist 100

    11 335,05

    48,24

    1 504,49

    RTS

    1 083,69

    2,12

    190,47

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1718

    - 0,0021

    0,1364

    USD/GBP

    1,3373

    0,0008

    0,0857

    JPY/USD

    155,9900

    0,2400

    - 1,2100

    RUB/USD

    79,8855

    - 0,5708

    - 33,6345

    TRY/USD

    42,8078

    0,0751

    7,4478

    CNY/USD

    7,0412

    - 0,0014

    - 0,2588
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.12.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (19.12.2025)

