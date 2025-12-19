В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки "Мир воображения между Андами и Кавказом"

В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки перуанской художницы Соль Алексо "Мир воображения между Андами и Кавказом".

Как сообщает Report, главными героями произведений на выставке являются альпаки, ставшие символом Андского нагорья. В картинах Соль Алексо они изображены с человеческими чувствами.

Перед церемонией открытия художница рассказала журналистам, что Перу известен в мире как родина альпак. Большую часть его работ составляют именно альпаки, и художник изображает эти образы в своем творчестве в современном стиле.

Она отметила, что, вдохновившись историческими памятниками и достопримечательностями Баку и Шамахы, создала творческие образцы для выставки, изобразив альпак в этих местах. Посещая эти места, она испытала совершенно иные чувства и получил новые идеи.

Соль Алексо, вдохновившись природой Андских и Кавказских гор, изобразил альпак в своих работах как в символическом, так и в эмоциональном плане. По его словам, альпаки, изображенные иногда в одиночку, иногда парами, демонстрируют связь с окружающей средой.

Художница добавила, что эта коллекция имеет для нее особое значение, и в будущем она может создать новые работы, связанные с Азербайджаном.

Затем гости ознакомились с выставкой "Мир воображения между Андами и Кавказом".

В экспозиции представлены различные работы Соль Алексо. Среди них есть и картины, созданные художником специально для бакинской выставки.

Соль Алексо, участница более 60 местных и международных выставок, проявлял интерес к искусству с юных лет. В своих работах, вдохновленных природой Андских и Кавказских гор, она подчеркивает, что искусство выступает в роли межкультурного моста с обобщенным образом альпак, живущих как в Андах, так и на Кавказе, независимо от границ. В ее работах альпаки являются не только сюжетной линией, но и несут символический и эмоциональный смысл.