    В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки "Мир воображения между Андами и Кавказом"

    Kультурная политика
    • 19 декабря, 2025
    • 09:08
    В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки Мир воображения между Андами и Кавказом

    В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки перуанской художницы Соль Алексо "Мир воображения между Андами и Кавказом".

    Как сообщает Report, главными героями произведений на выставке являются альпаки, ставшие символом Андского нагорья. В картинах Соль Алексо они изображены с человеческими чувствами.

    Перед церемонией открытия художница рассказала журналистам, что Перу известен в мире как родина альпак. Большую часть его работ составляют именно альпаки, и художник изображает эти образы в своем творчестве в современном стиле.

    Она отметила, что, вдохновившись историческими памятниками и достопримечательностями Баку и Шамахы, создала творческие образцы для выставки, изобразив альпак в этих местах. Посещая эти места, она испытала совершенно иные чувства и получил новые идеи.

    Соль Алексо, вдохновившись природой Андских и Кавказских гор, изобразил альпак в своих работах как в символическом, так и в эмоциональном плане. По его словам, альпаки, изображенные иногда в одиночку, иногда парами, демонстрируют связь с окружающей средой.

    Художница добавила, что эта коллекция имеет для нее особое значение, и в будущем она может создать новые работы, связанные с Азербайджаном.

    Затем гости ознакомились с выставкой "Мир воображения между Андами и Кавказом".

    В экспозиции представлены различные работы Соль Алексо. Среди них есть и картины, созданные художником специально для бакинской выставки.

    Соль Алексо, участница более 60 местных и международных выставок, проявлял интерес к искусству с юных лет. В своих работах, вдохновленных природой Андских и Кавказских гор, она подчеркивает, что искусство выступает в роли межкультурного моста с обобщенным образом альпак, живущих как в Андах, так и на Кавказе, независимо от границ. В ее работах альпаки являются не только сюжетной линией, но и несут символический и эмоциональный смысл.

    Центр Гейдара Алиева выставка
    Фото
    Heydər Əliyev Mərkəzində "And və Qafqaz dağları arasında təxəyyül dünyası" sərgisinin açılışı olub

    Лента новостей