WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    TÜİB sədri: Qarabağda tekstil sahəsində 10 minə yaxın insanı işlə təmin edəcək layihəmiz var

    Qarabağ
    • 17 dekabr, 2025
    • 20:44
    TÜİB sədri: Qarabağda tekstil sahəsində 10 minə yaxın insanı işlə təmin edəcək layihəmiz var

    Qarabağda tekstil sahəsində 5-10 min civarında insanı işlə təmin edəcək layihəmiz var.

    Bunu Türkiyə-Azərbaycan İş Adamları və Sənayeçiləri İctimai Birliyinin (TÜİB) sədri Hüseyin Büyükfırat "Report"un Türkiyə bürosuna açıqlamasında bildirib.

    O deyib ki, hazırda Türkiyədə tekstil sektorunda daralma var və Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində bu sahənin istehsalının inkişaf etdirilməsi imkanları genişdir.

    Azərbaycanla Türkiyə arasında iqtisadi-ticari əlaqələrin iki ölkə liderləri arasında yüksəksəviyyəli qarşılıqlı münasibəti tam əks etdirməsinin vacibliyini vurğulayan H.Büyükfırat deyib ki, TÜİB və Azərbaycan İxrac və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi (AZPROMO) olaraq Türkiyədən və digər ölkələrdən respublikaya mümkün qədər çox investor cəlb etməyə çalışırlar.

    O, Türkiyə ilə Azərbaycanın bu ilin ilk üç rübündə ticarət dövriyyəsini 7 milyard dollara çatdırdığını da qeyd edib: "Bu göstəricini artırmaq üçün əsas türk şirkətləri, investorları və holdinqlərinin diqqətini Azərbaycana cəlb edilməsini istəyirik. İki qardaş dövlət arasında ticarət dövriyyəsini ildə 15 milyard dollara çatdırmağa səy göstəririk".

    Hüseyin Büyükfırat Türkiyə Azərbaycan TÜİB
    TÜİB: Мы разработали проект, который обеспечит работой 10 тыс. человек в Карабахе

    Son xəbərlər

    21:26

    Neymar karyerasını başqa komandada davam etdirə bilər

    Futbol
    21:12

    Orban: Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin müsadirəsi Aİ sammitinin gündəliyindən çıxarılıb

    Digər ölkələr
    20:51

    "Sumqayıt"ın qış hazırlıq planı və yoxlama oyunlarında qarşılaşacağı rəqiblər müəyyənləşib

    Futbol
    20:44

    TÜİB sədri: Qarabağda tekstil sahəsində 10 minə yaxın insanı işlə təmin edəcək layihəmiz var

    Qarabağ
    20:26
    Foto

    Hərbi Hava Qüvvələrinin xidməti-döyüş fəaliyyəti yoxlanılıb

    Hərbi
    20:20

    "İnter Mayami" Luis Suaresin müqaviləsinin müddətini uzadıb

    Futbol
    20:10

    KİV: Zelenski Avropa İttifaqı liderlərinin sammitində iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    20:07

    Nazir: Hazırda 15 özəl şirkət müdafiə sənayesi sahəsində lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir

    Hərbi
    19:59

    Vüqar Mustafayev: Müdafiə sənayesi müəssisələrində genişmiqyaslı modernizasiya işləri aparılır

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti