WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Avropa Parlamenti Rusiya qazından imtina haqqında qanunu təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 17 dekabr, 2025
    • 21:57
    Avropa Parlamenti Rusiya qazından imtina haqqında qanunu təsdiqləyib

    Avropa Parlamentinin deputatları əvvəllər Aİ Şurası ilə razılaşdırılmış Rusiya qazının alışının tədricən dayandırılması haqqında sazişi təsdiqləyiblər.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bu barədə Strasburqda həmməruzəçilər İnes Vaydere və Villa Niinistyo bildiriblər.

    Plenar iclasda 500 nəfər razılaşmanın qəbul edilməsinin tərəfdarı olub, 120 deputat sənədin əleyhinə səs verib, 36 nəfər isə bitərəf qalıb.

    İ.Vayderenin sözlərinə görə, qərar Avropanın Rusiya qazından asılılığından birdəfəlik uzaqlaşmasına dair aydın siqnal göndərir. Bu, sadəcə enerji və ya ticarət məsələsi deyil, təhlükəsizlik siyasəti və mənəvi seçim məsələsidir.

    "Rusiya heç vaxt etibarlı ölkə olmayıb, heç vaxt əsl tərəfdaş olmayıb. Bundan əlavə, Rusiya qazı və nefti üçün ödənişlər Kremlin təcavüzünü maliyyələşdirdi. İndi strateji səhvi düzəldirik", - latviyalı deputat deyib.

    O qeyd edib ki, Ukraynada genişmiqyaslı müharibə başlayandan bəri Aİ Rusiyaya qazıntı yanacaqları üçün 216 milyard avrodan çox pul ödəyib. Yenə gündəlik ödənişlər təxminən 40 milyon avro təşkil edir ki, bu da Rusiyanın Ukraynadakı hərbi əməliyyatlarının maliyyələşdirilməsinin davam etməsi deməkdir.

    "Avropa Rusiyaya Ukraynaya yardım olaraq ayırdığımızdan daha çox pul ödəyib. Buna görə bugünkü səsvermə Avropa İttifaqının enerji siyasətində dönüş nöqtəsidir", - İ.Vaydere deyib.

    "Eyni zamanda, etibarlı tərəfdaş ölkələr üçün qaz idxalını asanlaşdırdıq. Onlar bürokratik əngəllərlə üzləşməməlidirlər. Bu, dost ölkələrin Avropaya lazımi qaz tədarük etməsinə yol açacaq", - o vurğulayıb.

    Deputat əlavə edib ki, parlament Rusiya neftinin idxalını da eyni dərəcədə qadağan etmək istəsə də, üzv dövlətlər buna hazır deyildilər. Ancaq 2027-ci ilin sonundan sonra neftdən imtina və imtina ilə bağlı qanunvericilik təklifi ilə bağlı öhdəliklər var, parlament də nüvə enerjisi ilə bağlı təklif gözləyir.

    V.Niinistyo qeyd edib ki, bugünkü qərar sanksiyalardan daha güclüdür, çünki söhbət qanunvericiliyin möhkəmləndirilməsindən gedir. İstisna olaraq, Macarıstan və Slovakiya ən geci 2026-cı ilin oktyabrın sonuna qədər Rusiyadan qaz idxalını dayandırmalıdırlar.

    Avropa Parlamenti Rusiya mayeləşdirilmiş qaz
    Европарламент утвердил закон о постепенном отказе от газа и СПГ из РФ

    Son xəbərlər

    22:02

    Ağdamda mülki şəxs minaya düşərək xəsarət alıb

    Hadisə
    21:57

    Avropa Parlamenti Rusiya qazından imtina haqqında qanunu təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    21:41
    Foto

    Almaniya pilotsuz uçuş aparatlarına qarşı ilk birləşmiş müdafiə mərkəzini açıb

    Digər ölkələr
    21:26

    Neymar karyerasını başqa komandada davam etdirə bilər

    Futbol
    21:12

    Orban: Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin müsadirəsi Aİ sammitinin gündəliyindən çıxarılıb

    Digər ölkələr
    20:51

    "Sumqayıt"ın qış hazırlıq planı və yoxlama oyunlarında qarşılaşacağı rəqiblər müəyyənləşib

    Futbol
    20:44

    TÜİB sədri: Qarabağda tekstil sahəsində 10 minə yaxın insanı işlə təmin edəcək layihəmiz var

    Qarabağ
    20:26
    Foto

    Hərbi Hava Qüvvələrinin xidməti-döyüş fəaliyyəti yoxlanılıb

    Hərbi
    20:20

    "İnter Mayami" Luis Suaresin müqaviləsinin müddətini uzadıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti