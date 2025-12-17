Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 17 декабря, 2025
    • 21:24
    Европарламент утвердил закон о постепенном отказе от газа и СПГ из РФ

    Депутаты Европарламента одобрили соглашение о постепенном прекращении закупок российского газа, ранее согласованное с Советом ЕС.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом в Страсбурге заявили содокладчики по данному вопросу Инес Вайдере и Вилле Ниинистё.

    На пленарном заседании за принятие соглашения выступили 500 человек, еще 120 депутатов высказались против, а 36 воздержались.

    По словам Вайдере, это решение посылает четкий сигнал, что Европа раз и навсегда уходит от зависимости от российского газа. И это не просто вопрос энергетики или торговли, это вопрос политики безопасности и морального выбора, отметила она.

    "Россия никогда не была надежной страной, никогда не была настоящим партнером. Кроме того, платежи за российский газ и нефть финансировали агрессию Кремля. Сейчас мы исправляем стратегическую ошибку", - сказала латвийский депутат.

    Она отметила, что с момента начала полномасштабной войны в Украине ЕС заплатил РФ более 216 млрд евро за ее ископаемое топливо. И все еще ежедневные платежи составляют около 40 млн евро, что означает продолжение финансирования военных действий РФ в Украине.

    "Европа заплатила России больше, чем мы все вместе выделили Украине в качестве помощи. Поэтому сегодняшнее голосование – поворотный момент в энергетической политике ЕС", - заявила Вайдере.

    "В то же время мы упростили для надежных стран-партнеров импорт газа. Они не должны сталкиваться с бюрократическими препятствиями. Это откроет путь для дружественных стран, чтобы поставлять Европе необходимый газ", - сказала она.

    Депутат добавила, что хотя парламент хотел в равной степени запретить и импорт российской нефти, государства-члены не были к этому готовы. Но есть обязательства по законодательному предложению об отказе и от нефти позднее конца 2027 года, парламент также ожидает предложения по атомной энергетике.

    Вилле Ниинистё отметил, что сегодняшнее решение сильнее санкций, потому что речь идет о законодательном закреплении. Как исключение, Венгрия и Словакия, самое позднее к концу октября 2026 года должны прекратить импорт газа из РФ.

    По его словам, что еще важнее, это не просто поиск других источников импорта ископаемого топлива, а как следствие рост инвестиций в возобновляемую энергию и энергоэффективность, в итоге – обеспечение энергобезопасности ЕС.

